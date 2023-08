Cheikh Bamba Dièye : «Faire passer Karim et Khalifa, et éliminer Sonko est une injustice»

Cheikh Bamba Dièye a participé au Dialogue national. Cela, parce qu’il estimait qu’on frôlait la catastrophe. «J’y étais parti, parce que j’avais le sentiment que les Sénégalais doivent être dans l’obligation de se parler. J’y étais parti, parce que j’avais le sentiment qu’il fallait dire des vérités au président de la République pour qu’il ne se trompe pas et qu’il ne se fourvoie pas sur les urgences qui sont les nôtres aujourd’hui. J’y étais parti pour donner une chance à la paix, pour faire en sorte que nous ayons les élections les plus transparentes (…)», a-t-il expliqué.





L’invité du "Jury du dimanche" poursuit : «Ces dernières mesures, y compris la dissolution du parti Pastef, que la désescalade que j’avais espérée, ont été reléguées à l’arrière-plan. En lieu et place de ce qui s’annonce aujourd’hui et ce qui est sorti de l’Assemblée nationale, ne me fait pas plaisir. Parce que, je le répète, c’est parce que nous avons failli, nous les politiciens, et que nous avons entraîné le Sénégal dans une situation de chaos que nous avons estimé à l’unisson avec le président qu’il fallait que nous dialoguions pour trouver des solutions.»