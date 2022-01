Cheikh Bamba Dièye : “Les Maliens ont assez souffert et ne méritent pas cet acharnement…”

Cheikh Bamba Dieye dénonce les sanctions de la CEDEAO contre le Mali

Le député et leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), Cheikh Bamba Dièye dénonce les lourdes sanctions de la Cedeao infligées au Mali.





“Les sanctions sont excessives et discriminatoires. Vouloir mater un pays qui ose exercer son droit de se défendre et d’assurer sa sécurité par les moyens qu’il juge nécessaires est inacceptable”, a tweeté Cheikh Bamba Dièye.