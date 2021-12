Cheikh Gueye : "Macky Sall est le seul responsable de cette crise universitaire"

Le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, impute la responsabilité de la crise universitaire au Chef de l’Etat. Selon lui, il urge de trouver les voies et moyens pour mettre un terme à la crise qui prévaut au niveau des différentes universités dans le pays. Il est d’avis que la violence dans ce milieu doit cesser dès à présent.



« C’est avec un cœur lourd que nous constatons cette crise qui secoue nos universités. C’est d’autant plus regrettable que ces temples du savoir sont devenus maintenant de façon récurrente des lieux où s’affrontent des étudiants dont les revendications sont légitimes, et forces de l’ordre. Et le fait est que Macky Sall est le seul responsable de cette crise universitaire », a-t-il confié.



Pour lui, « Un peuple ne peut pas se développer sans une bonne politique éducative. Et aujourd’hui plus que jamais, l’éducation doit être la priorité parmi les priorités. Mais malheureusement c’est très loin d’être le cas. Il est dommage qu’on assiste chaque année à ces grèves ponctuées d’affrontements violents. Il faut trouver des solutions à même d’éradiquer toutes ces violences dans nos universités », suggère-t-il.