Cheikh Hamidou Diop sur la baisse des denrées : « Certains Sénégalais n’ont pas besoin d’une baisse de 10 ou 25 F»

Invité de l’émission "Jury du dimanche" ce 23 juin, Cheikh Hamidou Diop critique la démarche de l’État du Sénégal pour arriver à la baisse des denrées de première nécessité. Le secrétaire général du Conseil national du patronat (CNP) «est contre les subventions, sauf si vous en avez les capacités», a dit M. Diop face au journaliste Assane Guèye.







Proposant des subventions ciblées, l'invité d'iRadio s’interroge : «Est-ce que tous les Sénégalais ont besoin d’une baisse de 10 ou 25 F sur le pain ? La politique de subvention, mieux vaut qu’elle soit ciblée vers les couches les plus vulnérables et défavorisées, d’autant plus que la subvention coûte cher à l’État. Je pense que c’est ça qui est le plus supportable pour l’État et pour les entreprises. C’est ma perception. »