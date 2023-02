Cheikh Issa Sall, Maire de Mbour : « L’émergence n’est pas un vœu pieu dans notre ville »

La construction d’un camp de GMI à Mbour cadre avec les préoccupations des populations de cette collectivité territoriale. Du moins, c’est ce que semble affirmer le maire de cette ville, Cheikh Issa Sall. Pour ce dernier, la construction de ce camp se fait dans un contexte d’explosion démographique de Mbour et d’une urbanisation galopante.



"Dans un souci d’équité territoriale, le Président de la République, fidèle à l’esprit du Plan Sénégal Émergent (PSE), a voulu conforter la ville de Mbour dans sa fonction de « principal pôle économique » de l’espace naturel de la Petite-Côte les programmes et les projets qui ont boosté sa vie économique », a noté Cheikh Issa Sall qui s’exprimait lors de la pose de la première pierre du camp de GMI.



D'après lui, les nombreux investissements, consentis dans la localité par l’État du Sénégal, ont débouché sur ce qu’on appelle aujourd’hui le triangle vertueux : Dakar-Thiès-Mbour.



"Tous les voyants sont au vert pour l’effectivité du décollage économique porté par les collectivités territoriales et si cher au Président de la République. L’Émergence n’est plus un vœu pieu pour les habitants de la commune mais une réalité qui se constate à travers les rues de la ville de Mbour », a défendu le maire de Mbour. Si l’on se fie à ce dernier, le niveau de bien-être des populations s’améliore à vue d’œil et les témoignages de satisfaction fusent de partout.



Ce frémissement des activités économiques doit être sous-tendu par la protection des personnes et de leurs biens. La récurrence des agressions, la tuerie du dimanche 10 décembre 2022 au marché central de Mbour doivent entre autres constituer des signaux d’alerte.