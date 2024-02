[Portrait] Cheikh Niass : Au nom du père et du peuple

Durant sa vie, Sidy Lamine Niass incarnait un charisme incontestable, captivant les foules à chacune de ses apparitions. Une empreinte que son fils ne cherche pas nécessairement à égaler. Préférant une posture plus discrète, Cheikh se dédie corps et âme à préserver l'intégrité et les valeurs fondamentales de l'entreprise, portant fièrement le flambeau du contre-pouvoir.

“Il est dit qu'‘être fidèle à son époque est meilleur qu'être fidèle à son père. Toutefois, je crois fermement qu'il est possible d'allier ces deux dimensions. Embrasser l'héritage paternel ne nous oblige pas à négliger les aspirations contemporaines”