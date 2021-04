Cheikh Oumar Hann à l'opposition : "Macky Sall a toujours la confiance des Sénégalais"

Le meeting de Bokke Dialoubé tenu par les ministres Cheikh Oumar Hann de l’Enseignement supérieur et de Abdoulaye Daouda Diallo, du Budget et des Finances a été l’occasion pour le maire de Ndioum qui travaille désormais avec son camarade de parti, Abdoulaye Daouda Diallo, maire de Bokki Dialouldé de s'engager à rendre Macky Sall plus fort dans la région de Matam.Et de servir une réponse à l’opposition : « Rien n'a changé, le président de la république, Macky Sall a toujours la confiance des Sénégalais » a-t-il déclaré.