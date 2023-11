Cheikh Tidiane Youm : « Cette décision de justice joue sur les délais de la Présidentielle »

« L’État du Sénégal est en train de jouer sur les délais. Renvoyer l’affaire de la radiation d'Ousmane Sonko devant le tribunal hors classe de Dakar est une manière de grignoter sur le temps et sur les délais pour exclure Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024 ».





C’est l’avis de Cheikh Tidiane Youm du Pur, membre de la coalition Yewwi Askan Wi.





Selon lui, « les magistrats de la Cour suprême avaient l’occasion de rétablir l’État de droit. C’était une occasion de redorer le blason de la justice sénégalaise. Mais ils n’ont pas eu le courage de le faire ».





Pour Cheikh Tidiane Youm, « c’était le moment de permettre au leader de l’ex-Pastef de retirer ses fiches de parrainage. Dès demain, les "pastéfiens" devraient être en train de réfléchir sur comment chercher les parrains ».