Cheikh Tidjiane Youm : "quand on mandate quelqu'un, on l'écoute..."

"Quand on mandate quelqu'un, on l'écoute. Aucun leader ne doit fragiliser l'opposition. On doit mettre l'intérêt général au devant et non celui partisan. Que les camarades qui parlent dans la rue reviennent à la raison, qu'ils prennent de la hauteur. La coalition appartient au peuple. Yewwi n'a pas de problème". Ce sont les propos utilisés par Cheikh Tidjiane Youm pour balayer d'un revers de main des frictions qui empoisonnent l'atmosphère au sein de la coalition Yewwi après des problèmes survenus lors de la confection de sa liste de Dakar pour les élections législatives. Cheikh Tidjiane Youm s'exprimait, hier, lors d'une conférence de presse co-animée avec Ousmane Sonko.

A la vérité, c'est un appel du pied pour rassembler les troupes à la veille des élections législatives. Les investitures ayant fait beaucoup de frustrés pour ne pas dire de frondeurs, Youm invite à l'union mais surtout aux échanges entre les leaders au lieu de laver le linge sale dans la presse.

" Beaucoup de choses se sont passées au niveau de la coalition yewwi askan wi et l'administrateur central.L'investiture n'est jamais facile du côté de l'opposition comme du pouvoir" dit-il. Concernant la liste de Wallu et Yewwi au niveau du département de Dakar, la vérité, c'est que certains leaders ne voulaient pas aller au niveau du département.

Revenant sur les faits, il a noté qu'au niveau de la direction générale des élections, le mandataire est allé déposer les listes le dimanche. Il était accompagné par les représentants des partis. La nuit du lundi, il restait quelques départements dont Dakar. Il y a eu des échanges et des lenteurs qui pouvaient être évités. Il fallait remplacer Palla Samb par Ngoné Mbengue et introduire Joseph Sarr et son suppléant.Des policiers lui ont dit de bonne foi qu'à partir de la sixième personne, on peut, ne plus respecter la parité." Il a voulu bien faire. C'est pourquoi on regrette les échanges par presse interposée" explique Cheikh Tidjiane Youm.