CHELSEA : UN RECORD DE TRANSFERT EXPLOSÉ PAR LES BLUES ?

Chelsea s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Premier League lors de la saison passée et pourrait briser son record de transfert.











Désireux de se renforcer sur le marché des transferts lors du mercato d'été, les dirigeants de Chelsea s'intéressent à Alexander Isak pour améliorer son attaque pour la saison prochaine. Le Suédois de 24 ans s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, en inscrivant vingt-cinq buts et en délivrant trois passes décisives en quarante matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Newcastle, Isak ne quittera les Magpies qu'en échange d'une somme exceptionnelle.





Chelsea prêt à briser son record de transfert





Les discussions auraient été entamées entre les deux parties, comme le révèle le Daily Mail, et les Blues auraient d'ores et déjà annoncé leurs intentions aux Magpies. Alexander Isak, recruté pour soixante-dix millions d'euros en 2022 à la Real Sociedad, pourrait couter presque le double si son transfert à Chelsea était confirmé. Ce montant serait alors un record pour les Blues, puisque le Suédois deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire du club, dépassant ainsi les cent seize millions d'euros déboursés pour s'offrir Moises Caicedo en 2023.