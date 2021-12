Cherté des factures d’eau : Mame Diarra Fam s’en prend sévèrement à la directrice de SEN Eau

Mame Diarra Fam s'en prend à la Sen'eau

Lors de son intervention hier, sur la cherté des factures d’eau au Sénégal, Mame Diarra Fam n'a pas raté l’occasion pour attaquer la Sen Eau, ainsi que sa directrice. La parlementaire soutient que la directrice de cette structure est incompétente.





«Madame la directrice, je suis désolée mais ça ne marche pas. Je signe et je persiste que ça ne marche pas. Les Sénégalais souffrent à cause de l’augmentation abusive des factures d’eau. J’habite seule dans ma maison. Avant je payais 3000 francs. Mais maintenant je paye 17500 francs. C’est pas normal. Il y a problème. Il faut revoir votre manière de faire et respecter les consommateurs » a-t-elle fustigé.