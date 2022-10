Chiffres sur les ressources pétrolières et gazières : Abdou Karim Fofana dénonce “lefocusmensonge2024" de Sonko

Chiffres ressources pétrolières et gazières

Ousmane Sonko affirmait dans un tweet publié hier qu'en plus des ressources pétrolières et gazières, nous avons la richesse du sol et le climat propice en plus . "Malheureusement nous ne détenons que 10% sur ces ressources pétrolières et gazières", regrette le maire de Ziguinchor. Ce dernier promet de s'atteler à renégocier tout contrat qui a dépouillé les sénégalais de leurs ressources dès son arrivée au pouvoir.