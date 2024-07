Choc exécutif-législatif : une médiation est en cours

Dans un entretien accordé à L’Observateur du jour, Pr Babacar Guèye, facilitateur des Assises de la Justice, révèle qu’une médiation est en cours pour une sortie de crise à l’Assemblée nationale. Où les tensions entre le bureau de l’Assemblée nationale et le gouvernement sont accentuées par la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko.



«Je ne voudrais pas trop parler de ce sujet parce que je suis associé à une initiative visant à faire la médiation pour éviter que la situation ne s’embrase, que la crise ne s’aggrave», explique l’interlocuteur du journal.



Le professeur de Droit constitutionnel d’ajouter : «Nous sommes encore dans cette médiation. C’est pourquoi, il m’est difficile de me prononcer même si j’ai un point de vue personnel. Mais, je ne veux pas compromettre la médiation.»



Le médiateur est plutôt optimiste : «Nous voulons contribuer à faire en sorte que les uns et les autres se parlent. Nos propositions vont dans ce sens. Les parties que nous avons rencontrées sont ouvertes au dialogue, à la discussion. Je pense qu’avec la persévérance, nous réussirons peut être à les amener tous autour d’une table pour accepter une solution de compromis.»



Selon Source A, les présidents des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar (BBY), Abdou Mbow, de Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Thiam, et celui de la nouvelle coalition au pouvoir, Yewwi Askan Wi (YAW),Ayib Daffé, se sont déjà rencontrés. Une autre réunion est même prévue pour la révision des textes (Règlement intérieur) du Parlement.