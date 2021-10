Choix de Cheikh Bakhoum: La jeunesse BBY de Grand-Yoff exprime sa satisfaction

La coalition de la jeunesse Benno Bokk Yaakar de Grand Yoff a appris le choix du Président de le République son Excellence Macky SALL sur la personne de cheikh BAKHOUM par ailleurs responsable politique APR et Directeur Général de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) devant conduire la liste BBY de Grand Yoff aux prochaines échéances locales dans la commune de Grand Yoff.





Nous apportons un soutien sans réserve au camarade Cheikh BAKHOUM en lui transmettant nos félicitations les plus chaleureuses. Nous l’exhortons aussi à travailler sans relâche pour concilier les positions de la grande majorité présidentielle BBY de Grand Yoff. Et d’œuvrer sans ménagement à une victoire éclatante pour honorer ce choix que nous jugeons pertinent, de par le profil et le vécu politique.





Nous sommes convaincus que seule l’union pourra nous faire triompher. En essayant avec toute la grande majorité présidentielle de faire nos égos et d’agir pour l’intérêt supérieur de la commune de Grand Yoff et du Département de Dakar qui a besoin d’un nouveau souffle et de bénéficier de la vision éclairée et des réalisations de capacitations communautaires qu’a lancé le chef de l’État.