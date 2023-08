Choix du candidat de Benno : vers la tenue de primaires ?

«J’ai un problème, je ne peux plus choisir.» Selon L’Observateur, ces propos ont été prononcés par le Président Macky Sall, lors d’une rencontre tenue hier au palais de la République, autour du choix du candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY). Onze candidats se sont déclarés.



Manifestement dépassé, souligne le journal, Macky Sall a même proposé des primaires avec la mise en place d’un collège électoral. Celui-ci devrait être composé, énumère L’Obs, des membres du Gouvernement, députés, maires, présidents de Conseil départemental, des membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), pour départager les différents candidats.



Mais cette proposition a buté sur quelques réserves de candidats, notamment le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye.



La question n’a pas été tranchée d’après le compte-rendu de L’Observateur.



Sur proposition de Moustapha Niasse, Macky Sall a donné 72 jeures aux candidats pour trouver eux-mêmes un consensus.