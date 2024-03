[Présidentielle]: Civils et militaires votent le même jour

Décidément c’est un scrutin assez particulier qui se déroule, ce dimanche 24 mars 2024, au Sénégal. Pour la première fois de l’histoire du Sénégal, une élection présidentielle a été reportée (initialement prévue le 25 février, elle se tient finalement le 24 mars). Pour la première fois, 19 candidats sont dans les starting-blocks pour briguer le suffrage des sénégalais, au bout d’une campagne express de 12 jours au lieu de 21 jours. Autre fait inédit de ce scrutin du 24 mars : les corps militaires qui, d’habitude, votent une semaine avant le reste de la population, vont, cette fois, effectuer leur devoir citoyen en même temps que les civils.















Pour leur permettre de veiller à la sécurisation du scrutin, la loi leur permettait de voter avant les civils. Mais, l’article R60 modifié prévoit désormais que « les membres des corps militaires et paramilitaires votent le même jour et dans les mêmes bureaux que les électeurs civils. Le vote peut se faire en tenue civile ou en uniforme. Les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote et régulièrement inscrits sur les listes électorales sont autorisés à voter dans un des bureaux dont ils assurent la sécurité, sous présentation des pièces d'identification prévues à l'article L.78 du code électoral ».









Une modification de l’article du Code électoral qui a été opérée pour mettre fin aux soupçons de détournement de vote des corps militaires et paramilitaires.