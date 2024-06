CNJS : Le bureau exécutif national veut un renouvellement de ses instances

Les instances du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) sont arrivées à terme depuis 2019. Ainsi, le Bureau exécutif national (BEN) sollicite, à nouveau, un appui de la part des autorités étatiques pour le renouvellement de ses différents démembrements.







« Le Bureau exécutif national du CNJS sollicite une fois de plus l’accompagnement technique et matériel à l’État du Sénégal et aux partenaires pour le démarrage effectif du renouvellement des démembrements et instances du CNJS sur l'étendue du territoire sénégalais », lit-on dans un document parcouru.





Le BEN s’engage, en ce sens, à « présenter en détails le processus de renouvellement des instances et démembrements » du CNJS à toutes les parties prenantes.