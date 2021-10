Coalition BBY de Barkedji : Les candidats à la candidature scellent leur unité et réclament des doléances

Sur une initiative du secrétaire de l’APROSI, Bohoum Sow, les candidats à la candidature pour la mairie de Barkedji de la coalition Benno Book Yaakar (le maire Amadou Ngounel Sow Bohoum Sow, Amadou Sow Guerrier, les délégations de Daouda Sow et Ousmane Abal Sow et Ibrahima Ndiaye) se sont réunis dans les locaux de la mairie pour renforcer la cohésion et sceller leur unité afin d’aller aux élections ensemble. Ils sont tous tombés d’accord pour confectionner ensemble les listes à travers une répartition équitable des conseillers municipaux de la commune de Barkedji.





Pour la mise en œuvre de cette volonté exprimée par l’ensemble des responsables qui ont pris part à la rencontre, un certain nombre de recommandations ont été reformulées à savoir l’élection d’un fils de Barkedji à la tête du conseil départemental de Linguère. Dans le mémorandum lu par Babacar Sow, ces responsables souhaitent qu’un fils de Barkedji soit nommé à un poste électif comme député, au Haut conseil des collectivités territoriales ou comme membre du Conseil économique social environnemental. La commune réclame plus de postes de nominations pour répondre aux sollicitations des populations, un recrutement massif dans la fonction publique. Ils ont déploré le fait que la localité soit oubliée dans le recrutement des 5000 enseignants.





Pour atteindre l’autonomisation des femmes, ils réclament des financements.

Les responsables de Bby de Barkedji sollicitent également une audience avec le président de la république pour lui faire part de tous les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Sur le plan des infrastructures, ces responsables réclament des pistes de désenclavement, l’érection du poste de santé en centre de santé pour une meilleure couverture sanitaire, la construction d’un pont pour Barkedji centre car, pendant l’hivernage, ce quartier est presque entouré par les eaux pluviales et l’extension des réseaux hydro-électriques.





Pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages, ils réclament un lycée moderne avec des salles de classes suffisantes. Dans le secteur de l’élevage et de l’agriculture, un centre de formation dans ce domaine a été réclamé par les populations et la revitalisation des vallées.