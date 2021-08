Coalition Bby : "Des quartiers et des communes sont sortis du calvaire des inondations"

Les alliés du président Macky Sall se sont eux aussi prononcés sur les inondations touchant plusieurs localités de Dakar et de l'intérieur du pays. A travers un communiqué de presse, la Cellule communication de Benno Bokk Yaakaar (Bby) a salué "les efforts immenses de l'État, à travers un plan décennal, mais aussi à travers plusieurs autres mesures pour atténuer la souffrance des impactés".





Magnifiant le lancement du plan national d'organisation des secours (Orsec), Papa Mahawa Diouf & Cie déclarent que "nul ne peut contester les efforts du gouvernement en la matière : des quartiers et des communes entières sont sortis du calvaire des inondations grâce à l'action de l'État".

Ils rappellent en outre que l'enjeu climatique est désormais incontestable et partout à travers le monde où le phénomène reste le même : "Dérégulation pluviométrique suivie d'inondations, température caniculaire suivie d'inondations, et sur tous les continents, avec son lot de désolations dans des pays africains, européens, américains et asiatiques".