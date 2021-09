Coalition Bennoo Bokk Yaakaar commune de Grand Yoff : Résolution des responsables locaux de la coalition Benno Bokk Yaakar

Le samedi 05 septembre 2021 s’est réunie à l’hôtel Mamoune de la VDN, la conférence des responsables locaux de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de la commune de Grand Yoff à l’effet de réfléchir et échanger sur les prochaines élections territoriales.





La conférence a salué la forte mobilisation des responsables et s’est particulièrement réjouie de leur détermination et de leur ferme engagement à consolider tous les acquis électoraux de la coalition.





Analysant la situation politique locale et considérant le poids démographique et électoral de Grand Yoff ainsi que sa position stratégique,

Conscients des enjeux spécifiques de ces élections pour la coalition Benoo Bokk Yaakaar et mesurant toute la portée de l’appel du président de la coalition à la mobilisation de tous les militants.





Considérant par ailleurs, le principe de la démarche unitaire comme un élément fondamental dans la réalisation des objectifs électoraux,

Les responsables locaux des partis et mouvements de la coalition marquent leur totale adhésion aux valeurs et principes d’unité, de discipline et de solidarité comme recommandé par les Autorités de Benoo et s’engagent sans réserve :