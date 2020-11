Coalition Jotna : Sonko perd un allié de taille

La décision est tombée. Le leader du Pcs/Jengu Tabax n'est désormais plus membre de la coalition Jotna, dirigée par Ousmane Sonko."Le PCS/JENGU TABAX prend cette cruciale décision pour répondre :D’une part, à la persistante demande de ses militants, ses sympathisants et même de citoyens suivant de près notre parti et la dynamique politique nouvelle et constructive qu’il propose ;D’autre part, à la nécessite de rendre plus visible notre ancrage dans une opposition politique responsable, réfléchie et cohérente", précise Dr Boubacar Camara.