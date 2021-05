Coalition « Burook-Soow » : A Thiès, enseignants apéristes et rewmistes font bloc autour de Macky

La Coalition « Burook-Soow » à Thies

Le mouvement des enseignants du parti Rewmi et le mouvement des enseignants républicains de Thiès s’érigent en bouclier pour défendre le "Mburook Soow", la coalition qui lie désormais leurs leaders respectifs. Les deux structures viennent de se prononcer officiellement sur les retrouvailles Macky/Idy. Et c'est pour bénir la décision prise, en novembre dernier, par le chef de l'État et l'ancien Premier ministre devenu, depuis lors, président du Conseil économique, social et environnemental.





"Cette décision prise en toute souveraineté par les dirigeants de nos deux formations politiques témoigne d’une parfaite entente fraternelle mais aussi d’une volonté réelle de créer une synergie d’actions pour la relance de l’économie sénégalaise et de maintenir notre pays sur les rampes de l’émergence. Nous, enseignants de Thiès, membres du mouvement des enseignants de Rewmi et du Réseau des enseignants républicains, deux structures respectives du Rewmi et de l’Apr, avons choisi de conjuguer nos actions dans une dynamique unitaire dans le but de donner corps à l’alliance scellée entre nos deux leaders», déclare Makhfou Faye, coordonnateur des enseignants de Rewmi.





Maty Senghor Bèye abonde dans le même sens. Elle est la coordonnatrice du mouvement des enseignants de l'Apr dans le département de Thiès.





Ces enseignants ont profité de la tribune pour saluer les efforts de l'État du Sénégal dans le secteur de l'éducation, non sans l'inviter à plus de transparence dans le recrutement des 500 mille enseignants engagé par le gouvernement.