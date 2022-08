Coalition Les Serviteurs : Un ex-camarade déballe sur Pape Djibril Fall, le "traître"

Longtemps adulé par beaucoup de téléspectateurs pour ses prises de position teintées de franchise et de courage, Pape Djibril Fall ou PDF, comme l'appellent ses proches, cacherait d'après ses camarades de coalition des défauts qui risquent de ternir gravement son image.



Après l'épisode du vol de parrains soulevé par Amsatou Sow Sidibé à la veille des élections, PDF se voit cité dans une autre histoire de trahison.



Depuis quelque temps, un enregistrement de Hamidou Thiaw membre de la coalition les Serviteurs/MPR circule sur le net et ce dernier expose toute sa déception par rapport à son compagnonnage avec PDF lors des dernières élections législatives.



En effet, faisant l'historique de la naissance de leur coalition, M. Thiaw estime avoir été roulé dans la farine par le jeune journaliste qui n'a respecté aucun de ses engagements.



À l’en croire, au lendemain des élections municipales Hamidou et son parti ont fait le tour du Sénégal pour réunir le plus de parrains nécessaires en vue des élections législatives. N'ayant pas pu rassembler le nombre requis, ils ont été mis en en rapport avec PDF pour réunir leurs forces. C'est ainsi que le mouvement dirigé par Pape Djibri Fall leur a fait entendre qu'il dispose de plus de 30.000 parrains, de 100 millions de F CFA et de moyens logistiques pour aller en campagne. Sur ces entrefaites, ils ont commencé à cheminer ensemble mais au moment du dépôt des parrains de la coalition, il s'est avéré que PDF ne disposait que de 8500 parrains et qu'il était à sec sur le plan financier.



Ce chamboulement de dernière minute les a conduits à s'allier avec Pape Thiam de la région Diourbel pour combler le vide laissé par le jeune politicien. Après ces contrecoups, PDF s'est empressé de tenir un point de presse pour déclarer qu'il a le nombre de parrains requis et a coupé les ponts avec ses alliés quand toutes les conditions furent réunies pour aller en campagne. "PDF s'affichait sur les plateaux comme étant celui qui a tout fait alors que sa contribution ne dépasse guère les 8500 parrains", relate l'avis de Hamidou Thiaw. Ce dernier regrette d'avoir fait confiance à PDF car ayant presque tout donné à ce dernier pour le porter à l'hémicycle, de la caution aux moyens logistiques.



Nous attendons de voir la réaction du camp de Pape Djibril Fall face à ces accusations qui risquent de couper l'herbe sous les pieds de l'homme qui vient de se lancer dans la politique.