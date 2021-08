COALITION PDS-PASTEF-TAXAWU-PUR : «Les contestataires ont des partis insignifiants» (politologue)

La grande coalition annoncée regroupant le Pds, Pastef, Taxawu Sénégal et le Pur fait déjà grincer des dents au sein de l’opposition.



Mais, selon Jean Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques interrogé par Walf Quotidien, il n’y a pas de quoi fouetter un chat.



Car, pour lui, "ce tollé est provoqué par des contestataires qui ont des partis insignifiants.



«Ce n’est pas porter une injure, mais un constat», a déclaré l’universitaire.



Qui rembobine : «On ne s’associe pas forcément avec des partis politiques plus ou moins faibles. On s’associe avec ceux qui ont une certaine assise sur le plan territorial.»



Le politologue d'asséner : «Si vous prenez le Pds, il a un ancrage historique, Taxawu Sénégal est très bien implanté à Dakar et le Pastef est un parti qui est arrivé 3e à la dernière présidentielle».



Par ailleurs, Biagui souligne que pour gagner les élections, l'opposition devrait d'abord régler la question du processus électoral. Sinon, il n'y a rien à espérer.