[Vidéo] Coalition "Gox you Bess" : A l’assaut de la commune de Thiès-Nord, Meleye Seck dévoile ses ambitions

Coalition "Gox you Bess" : A l’assaut de la commune de Thiès-Nord, Meleye Seck dévoile ses ambitions

Le public était à l’étroit dans la grande salle du complexe Daniel Brothier où ont été accueillis Maléye Seck et ses camarades, samedi. Tête de la coalition "Gox You Bees", Maléye Seck, leader du mouvement Alliance des Bâtisseurs qui part à la conquête de la commune de Thiès-Nord, a dévoilé ses ambitions et projets lors de la cérémonie de présentation de sa candidature aux Thiessois.





Jusque-là dirigée par le rewmiste Lamine Diallo, la commune de Thiès-Nord souffre de plusieurs maux selon Maleye Seck. « Défaut d'éclairage public, insécurité, mauvaise gestion du foncier et problème d'assainissement, entre autres », liste le candidat de "Gox you Bess", convaincu que « la commune doit changer de visage ».





« Le compte à rebours a commencé mais nous gardons espoir parce que l’équipe municipale sortante a été désastreuse. Nous gardons espoir et nous savons qu’on peut faire beaucoup mieux par rapport à ce que nous vivons. Nous avons constaté une gestion nébuleuse des ressources dont dispose la commune. Tout le monde subit le manque d'eau à Médina Fall, le manque d’électricité, la dilapidation du foncier, la situation et l'état défectueux des routes. La population de la commune Nord manque de tout », se désole le candidat de "Gox you bess" visiblement préoccupé par ce mal-vivre dans la commune qu’il aspire à diriger.





L'assainissement, le « talon d’Achille » de l’équipe dirigeante de la commune Nord





Maléye Seck, un émigré qui veut apporter son expertise à sa commune, rappelle d'emblée que nos collectivités locales ne disposent pas de ressources pour prendre en charge la question de l'assainissement. Lamine Diallo et son équipe, dit-il, « sont incapables de gérer l'existant en la matière. Pas même des opérations pré-hivernales dignes de ce nom », regrette le candidat à la mairie de Thiès-Nord.





« Nous savons que le problème de l’assainissement n’est pas une compétence transférée mais il faut une équipe crédible pour pouvoir convaincre l’état central d'assainir les quartiers. Nos maires ne s’occupent de rien. Les pavages, c’est de la poudre aux yeux, c’est un détournement d’objectif, des problèmes beaucoup plus cruciaux sont laissés en rade. Avec nous, c’est rendre la gestion transparente. Nous sommes à l’aise, nous n'avons pas besoin de l’argent de nos communes. Il suffit d'asseoir une bonne politique de coopération, de partenariat et une participation citoyenne pour parvenir à juguler tous ces maux dont souffre la commune de Thiès-Nord. Nous voulons un maire propre et saint », a-t-il martelé.