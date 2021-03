Coki : Adja Coumba Ndiaye nouvelle mairesse

Les femmes se renforcent à la tête des collectivités territoriales. C’est une dame qui succède au défunt maire de la commune de Coki dans le département de Louga.Après le décès du maire Pape Diop, il y a de cela un mois, les conseillers municipaux ont été convoqués, hier, pour élire le nouvel édile. Le fauteuil était convoité par Adja Coumba Ndiaye, Abdou Karim Sy et Papa Ndoudy Wade.À l’issue du scrutin, Adja Coumba Ndiaye est sortie vainqueur. Selon le journal L’AS qui donne l’information dans sa livraison de ce samedi, elle prend ainsi les rênes de la mairie en obtenant 31 voix contre 14 pour Abdou Karim SY et une voix pour Papa Ndoudy Wade.Pour rappel, la commune de Coki, qui s’étend sur une superficie de 230 km2, regroupe 47 villages et compte 30 000 habitants.