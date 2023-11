Collecte de parrainage au profit du candidat Amadou Ba : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam remet un premier lot de 10.160 parrains

Le président Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, leader politique de BBY à Pikine a remis un premier lot de plus de 10.160 parrainages au délégué départemental de BBY à Pikine, le maire Abdoulaye Thimbo.





M. Thiam s’était fixé un objectif de 20.000 parrains d'ici à la fin des parrainages qu’il avait promis d’apporter au candidat de la mouvance présidentielle.





Après une première remise de 10.160 parrainages, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a promis au délégué départemental de poursuivre la collecte avec un maillage dans le département pour atteindre son objectif. "Au début du parrainage, j’avais dit que j’allais déposer 20.000 mille parrainages. Actuel­le­ment, nous en sommes à plus de 10.160", s’est réjoui monsieur Thiam.