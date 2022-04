Collecte de parrainages : Ranerou Ferlo veut offrir au président Macky Sall une « majorité confortable » à l’Assemblée Nationale

Les responsables politiques de Ranerou Ferlo, des élus du département ont procédé ce samedi au lancement officiel de la collecte de parrainages en perspectives des élections législatives du 31 juillet.





Avec à leur tête, le président du conseil départemental, Amadou Dawa Diallo et ses compagnons de guerre, les quatre maires des différentes communes du département, plus de 300 militants, dont des chefs de village, des responsables politiques, ils se sont tous mobilisés pour organiser la collecte. Ranérou-Ferlo mise sur 10.000 parrains que les responsables comptent remettre au délégué régional de Matam, M. Mamadou Talla en fin de semaine. Ensemble, ils ont décidé de parrainer la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pour contribuer à une victoire éclatante de la majorité à l’Assemblée Nationale en consacrant au président Macky Sall une « majorité confortable pour qu’il puisse continuer à mettre en œuvre les ambitions qu’il a pour le pays en terme de programme et de développement économique et social ».