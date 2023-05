Collectif des étudiants patriotes du Sénégal : "Tout Sénégalais ayant une opinion contraire à BBY est aujourd'hui une cible à abattre pour le gouvernement"

Le Collectif des étudiants patriotes du Sénégal dénonce les agressions et menaces multiformes dont est victime le parti Pastef/Les patriotes, en particulier le président Ousmane Sonko.





Pour les étudiants membres du Pastef, "nul n'ignore le traitement singulier méprisable que subissent les militants et sympathisants patriotes en raison de leur appartenance politique considérée comme un crime par le régime en place. Dans toutes les universités sénégalaises, ils sont agressés, blessés et renvoyés sans aucun motif valable", lit-on dans un communiqué.





Le collectif de rajouter : "Les diabolisations, les attaques, les arrestations arbitraires et les manipulations n'ont qu'un seul et unique objectif : barrer la route au président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle de 2024. Par conséquent, les étudiants useront de tous les moyens légaux pour maintenir la candidature du président Ousmane Sonko, de gré ou de force. Nous évoquons notre droit constitutionnel à la résistance et dans toutes les universités, la lutte va être menée pour obliger Macky Sall à respecter la Constitution et les Sénégalais."