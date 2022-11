[Vidéo] Collectivités territoriales : Abdoukhadre Ndiaye plaide pour l’effectivité imminente de la fonction publique locale

Abdoukhadre Ndiaye

Une cinquantaine de chefs de services de l’administration déconcentrée, de représentants des collectivités territoriales de la région et autres acteurs territoriaux des départements de Dagana, Saint-Louis et Podor, ont participé à l’atelier de sensibilisation sur les orientations du centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf). Le Directeur Général du Cnfplf, Abdoukhadre Ndiaye, par ailleurs, maire de la commune de Gaé, a saisi cette occasion pour se réjouir des avancées significatives notées dans le cadre de l’effectivité imminente de la fonction publique locale qui, selon lui , est une doléance longtemps exprimée par les acteurs territoriaux.