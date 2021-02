Colonel Kébé sur l’affaire Sweet Beauté : «Cette fois-ci, dù yomb»

Colonel Kebe sur l'Affaire Ousmane Sonko

Aphone depuis l’éclatement de l’affaire du salon de massage Sweet Beauté, impliquant le député Ousmane Sonko, le colonel Abdourahim Kébé sort de l’ombre. Dans un post sur son compte Facebook, l’ancien camarade d’Idrissa Seck a mis en garde le pouvoir.





«Avoir une opposition forte est un gage de sécurité et de sûreté pour le pouvoir. Réduire l’opposition à sa plus simple expression, c’est donner le pouvoir à la rue, car la nature a horreur du vide. Après Karim Wade et Khalifa Sall, un autre complot grotesque est ourdi contre le chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, “DU YOMB”», menace le colonel Abdourahim Kébé.