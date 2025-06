Commande publique : Ousmane Sonko s'attaque aux dérives

Lors du Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis l’accent sur la nécessité de respecter les règles pour une exécution « correcte » et dans les délais de la commande publique, soulignant que cela constitue un « critère de performance » pour les entités publiques et leurs responsables.





Pour promouvoir efficacité et transparence, il a chargé le ministre secrétaire général du gouvernement, en collaboration avec la Direction centrale des marchés publics (DCMP) et l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), de proposer des termes de référence pour une formation sur la commande publique. Ce programme devra répondre aux besoins des acteurs et inclure un suivi-évaluation des compétences acquises.