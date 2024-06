Commissaire Keita : « Sonko n’est ni une capacité intellectuelle ni un artiste politique. C’est du brouillon»





L’ancien commissaire de police Cheikhna Cheikh Saadbou Keita dit n’avoir jamais été impressionné par le leader de Pastef Ousmane Sonko. C’est parce que M. Keita rappelle avoir pratiqué l’actuel Premier ministre. «En dehors de ce tempérament bouillant et autoritaire qui cherche à s’imposer partout, il n’y a rien derrière. Sonko n’est ni une capacité intellectuelle ni un artiste politique. C’est du brouillon. À la limite, ce qu’il sait faire c’est peut-être le métier d’inspecteur des impôts et domaines. Mais allez avec lui autour d’une table ! Ceux qui sont avec lui le savent», attaque l’invité du «Jury du dimanche» de ce dimanche 9 juin.





Monsieur Keita a fait quelques révélations concernant ses premières rencontres avec le leader de Pastef en 2016. «J’étais un commissaire de police très populaire. Et quand j’ai quitté la police, ça s’est démultiplié par 90. Sonko m’a vu et a commencé à me fréquenter. C’est lui qui venait chez moi matin, midi et soir. Toute ma famille est témoin. Il a tout fait pour que je rejoigne Pastef. J’ai dit non parce qu’on a des relations simples. Demandez à Cheikh Tidiane Dièye qui en sait quelque chose. C’est moi qui parlais quand on était ensemble. Sonko n’osait pas partager une table avec moi pour prendre la parole», dira-t-il.





L’ancien commissaire dit n’avoir jamais voulu parler d'Ousmane Sonko entre 2016 et 2021. «Mais quand il a agressé le Sénégal pendant des années, a menacé les gens et a bravé tout, je me suis dit que je n’ai pas le droit de me taire», estime-t-il.





Cependant, M. Keita précise qu’il n’a «aucun problème personnel» avec Ousmane Sonko. «C’est le Sénégal qui nous oppose», conclut-il.