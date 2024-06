Commissaire Saadbou Keita : «Diomaye a démissionné de fait»





Cheikhna Cheikh Saadbou Keita, son mouvement Sauvons la République et d’autres organisations ont saisi, en début de semaine, le Conseil constitutionnel pour constater la «démission du président de la République». Invité ce dimanche 9 juin 2024 du «Jury du dimanche» sur iRadio et iTv, l’ancien commissaire de police, connu pour son hostilité au pouvoir, a déclaré que le président Bassirou Diomaye Faye «se fait marcher sur les pieds» par son Premier ministre Ousmane Sonko.





«C’était prévisible, parce que le débat était posé. Le Premier ministre occupe tous les espaces du pouvoir au détriment du président de la République. En forme ramassée, c’est la crise», a-t-il déploré.





L’ancien directeur de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), radié en octobre 2013, poursuit : «Les actes qu’on attendait de lui (le président) tels que nos rapports avec la diplomatie, l’orientation de notre politique extérieure, notre politique de défense, il y a quelqu’un qui a empiété sur ces champs de manière délibérée et violente au point d’attirer l’attention de tout le monde. Qu’est-ce qui oblige tous les ambassadeurs à aller en direction du Premier ministre ? C’est parce que le pouvoir s’est incliné dans ce sens-là de manière excessive.»





Monsieur Keita, soutien du candidat Amadou Ba lors de la Présidentielle du 24 mars dernier, voit un président de la République qui, de «manière pratique, refuse de jouer son rôle». Il ajoute : «Cela est prouvé par le fait que lui-même a dit avoir signé des nominations au profit de gens qu’il ne connait pas. C’est possible qu’on lui propose des gens, mais dès qu'on en arrive-là, on est inquiet. C’est lui qui a démissionné de fait.»





Toutes choses qui font que Diomaye Faye est un problème et présente beaucoup de lacunes, aux yeux M. Keita. Il dit partager cette conviction avec Alioune Tine et Guy Marius Sagna. À la différence de ces personnalités, l’ancien commissaire estime avoir traduit en acte les déclarations de beaucoup de Sénégalais. «Je suis dans la position de celui qui constate que ça ne va pas et qui s’adresse à celui qui doit constater que ça ne va pas officiellement. Le Conseil constitutionnel est le juge constitutionnel du Sénégal. Je ne suis pas allé au marché Sandaga pour en parler avec un commerçant», explique-t-il.