Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience: Marième Soda Ndiaye, nouvelle directrice générale

La plus jeune parlementaire dans la 13ème législature, par ailleurs suppléante de Me Aïssata Tall Sall, ancienne ministre sous Macky Sall, est nommée Directrice générale du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Titulaire d’un Master 2 en Santé et Environnement Marième Soda Ndiaye remplace Ibrahima Diao.