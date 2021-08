Commission clandestine à Dahra Djoloff : El Malick Ndiaye accuse le directeur de la DAF et le ministre de l’Intérieur

El Malick Ndiaye accuse la Daf et le ministre de l"Interieur

Suite au démantèlement d’une commission clandestine installée dans un appartement privé à Dahra pour l’inscription des primo votants en vue de l’obtention de la carte d’identité biométrique, le coordonnateur départemental du Pastef de Linguère El Malick Ndiaye est monté au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie l’attitude du directeur de la DAF et du ministre de l’Intérieur.







Selon lui, cette commission qui servait de transfert d’électeurs des villages environnants de Dahra a agi avec la complicité du directeur de la DAF et du ministre de l’Intérieur en violation des dispositions du code électoral.