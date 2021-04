Commission d’enquête sur les émeutes : Me Assane Dioma Ndiaye s’inscrit en faux contre la décision du gouvernement

«Pour nous, c’est une surprise. Cette initiative nous surprend. Dans certains contextes, on peut aller vers ce genre de commission. Mais, ça procède d’une volonté, en tout cas, d’un dialogue social qui aboutit à cela. Dans un état de droit qui fonctionne, quand il y a des infractions ou des morts qui ne sont pas naturels, qui interviennent dans des contextes que nous avons connus, c’est la justice qui doit faire son travail», tranche la robe noire.





Le gouvernement du Sénégal a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête indépendante sur les manifestations ainsi que les dégâts humains et matériels qui en ont découlé. Une décision que Me Assane Dioma Ndiaye, droit-de-l’hommiste, ne partage pas du tout. C’est, en tout cas, ce que rapporte L’AS dans sa parution du jour.L’avocat inscrit au Barreau de Dakar de marteler : «Quand le procureur a connaissance d’une infraction quelconque, avec des certificats de genre de mort, des vidéos et autres, il appartient à la justice de procéder aux enquêtes adéquates. Et la justice est supposée être impartiale, équidistante. Donc aujourd’hui, quand on nous dit qu’on va créer une commission indépendante et impartiale, c’est à dire qu’on met entre parenthèse la Justice».