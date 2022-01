Commune de Gandiaye : Pape Songdé Diop conserve le "trône" pour BBY

Pape Songde Diop conserve le trône à Gandiaye

La commune de Gandiaye, dans le département de Kaolack, est l'une des rares communes que la coalition BBY a conservées, lors des élections municipales d'hier. Le maire sortant, Pape Songdé Diop, sort du lot et conserve la commune pour la coalition de la mouvance présidentielle.