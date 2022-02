Commune de Kaffrine : Les élus (es) de Kaffrine à l'école de la gouvernance territoriale

Abdoulaye Seydou Sow, Maire de Kaffrine

La réflexion sur la gouvernance territoriale est enclenchée avec les conseillers de la nouvelle équipe municipale de Kaffrine. "Rôles et responsabilités des élu (e)s dans la gouvernance territoriale". C'est le thème de la formation initiée à Saly par le nouveau maire de la commune de Kaffrine à l'endroit de l'équipe municipale.





"Nous avons pensé que la formation, c’est la porte d’entrée. Il fallait qu’on s’entende sur la dynamique de groupe, mais aussi renforcer leurs compétences et leurs capacités sur ce que doit être leurs rôles, leurs responsabilités. Mais aussi leur permettre de connaître les principaux rudiments de fonctionnement des finances locales. Il s'agit aussi d'harmoniser avec les autres coalitions sur le programme que nous avons soumis à l’appréciation des populations de Kaffrine pour pouvoir décliner dans une planification maîtrisée et avec l’encadrement des experts pour voir comment nous allons le décliner à Kaffrine et dans tous les domaines", a expliqué Abdoulaye Saïdou Sow, nouveau Maire de la ville de Kaffrine.





Les outils et b.a.-ba de gestion territoriale devront aider les élus (es) à mieux s'acquitter de leurs responsabilités.

"Je crois que c’est une bonne approche et je salue l’esprit qui est en train de prévaloir au sein du conseil municipal, avec une liberté où chacun donne ses convictions profondes, un esprit de rassemblement et de travail, un esprit de convergence de ce que nous devons faire autour de Kaffrine pour mériter la confiance des Kaffrinois, parce que chaque élu est dépositaire de la confiance de nos concitoyens", indique-t-il.





Selon le maire, quel que soit le désir du conseil municipal, si les conseillers ne sont pas à la hauteur de ce qui les attends, ça ne pourrait pas fonctionner.





Dans cette dynamique de capacité les élus (es), le maire affirme : "Nous avons consulter un cabinet pour nous accompagner durant tout le mandat, dans un processus de formation continue."