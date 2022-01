Commune de Kolda : Six candidats pour le fauteuil de maire

six Candidats dans la regions de Kolda

Dans la commune de Kolda, six coalitions se disputent le poste de maire. Le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé est le candidat de la coalition BBY. Le DG des postes est ici candidat à sa propre succession. A côté de lui, la liste parallèle née de la coalition Nay Léer est dans la course avec à sa tête Mame Boye Diao. Le directeur des domaines du Sénégal lorgne le fauteuil de maire occupé jusqu'ici par camarade de parti APR. Dans cette ambition de diriger la mairie de Kolda, la grande coalition Wallu Sénégal s'est lancée dans la course avec le journaliste Tidiane Mansakhé Tamba du PDS. Un autre candidat issu de la mouvance présidentielle est Sanoussi Diakité, tête de liste de la coalition Union Citoyenne Bunt-Bi. L'ex DG de l'ONFP s'est démarqué de ses camarades apéristes pour poser sa candidature.