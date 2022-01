Commune de Notto Diobasse : Large victoire du Maire Alioune SARR

Commune de Notto Diobasse : Large victoire du Maire Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui devance la liste de YAW avec plus de cinq mille voix (5.097) et celle de MPR avec de plus de 3.000 voix:





BBY : 6.682

YAW: 1.585



MPR: 3.300





