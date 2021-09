Commune de Podor : 815 personnes enrôlées par la commission de révision des listes

Révision des listes électorales à Podor

La commission administrative de la commune de Podor créée par arrêté préfectoral 42 /DP en date du 26 juillet 2021 chargée de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période du 31 juillet au 14 septembre en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 a procédé à la clôture des opérations d'inscription, de changement d'adresse et de statut et de radiation.





La situation des opérations se présente ainsi qu'il suit : inscriptions 515 et modifications 310 tandis qu'au niveau des radiations et des changements de statut, aucun cas n'a été enregistré. Au total, 815 personnes ont été reçues par la commission.