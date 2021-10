Commune de Saly : Cinq candidats déclarés, un comité d'investiture cherche la perle

Au fur et à mesure que la date du 23 janvier 2023 approche, les enjeux personnels se dessinent.



Alors que les investitures ont commencé au sein de plusieurs formations politiques, les batailles de positionnement minent les ententes qui se sont nouées entre leaders aspirant aux mêmes objectifs.



A Saly, la coalition au pouvoir, veut couper court aux luttes en choisissant un seul candidat à investir.



A quelques jours de la clôture des listes, un comité d'investiture est mis en place à Saly pour discuter avec l'ensemble des candidatures déclarés afin de trouver un compromis. Et Boly Gueye a été désigné pour diriger ce comité.



Cinq candidats de la grande majorité présidentielle de Saly ce sont signalés. Ce comité devra chercher un compromis entre les 5 candidats afin de trouver un seul candidat à investir, samedi prochain.



Le scénario jusqu'ici est sans risque. Mais un doute subsiste dans les esprits puisque le maire actuel de Saly, Ousmane Gueye qui a longtemps dirigé les prédestinés de la commune est candidat à sa propre succession.



Ce dernier a procédé il y a quelques jours à sa propre investiture non sous la banniere de Bby mais de son mouvement And defar Saly (Ads).



"Le maire de Saly a son mouvement. Il est libre d'adhérer dans la mouvance présidentielle. C'est son droit. Comme il est libre de ne pas y adhérer. Une coalition, c'est une volonté des leaders politiques qui la compose. Aux élections législatives, il n'étaient pas de la coalition Bby. Aux élections présidentielles, il s'est déclaré être du mouvement Bby. Nous lui avons envoyé une lettre à laquelle il n'a pas répondu", explique Cheikh Diouf, responsable politique à Saly, par ailleurs directeur adjoint de Aibd-Sa.



Le paysage politique de Saly va-t-il se reconfigurer ? Le chef de file de la grande coalition Bby, Macky Sall devra édifier.