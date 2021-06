Commune de Sicap Liberté : Le coordonnateur des cadres de l’Apr défie Zahra Iyane Thiam

Profitant de la journée de révision et de synthèse en philosophie en faveur des élèves de terminale de toute la commune de Sicap Liberté, animée par le professeur Songué Diouf, le responsable politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar de ladite localité, Ibrahima Serge Malou, a déclaré sa candidature pour les Locales du 23 janvier 2022.





«J'ai un sentiment de satisfaction totale pour cette journée et je compte encore œuvrer pour le développement de ma commune. D'ailleurs, c'est l'occasion d’inviter tous à travailler ensemble, la main dans la main, pour l'émergence de notre commune. Pour cela, j'en profite pour décliner mes ambitions d’être le candidat de la grande mouvance présidentielle de la commune, en vue des élections locales», a-t-il déclaré.