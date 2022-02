[Vidéo] Commune de Walaldé : Installé, Moussa Sow mise sur le potentiel agricole pour un développement inclusif

Commune de Walaldé : Installé, Moussa Sow mise sur le potentiel agricole pour un développement inclusif

Suite à son installation pour son 3eme mandat a la tête de la commune de Walaldé, Moussa Sow a tenu a un point de presse pour remercier les populations pour leur confiance renouvelée. Parlant de l'engouement de la jeunesse autour de son équipe, il a indiqué que c'est dû au travail remarquable réalisé depuis quelques années. " Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées en direction des jeunes. Et c'est ça qui explique cet engouement. Nous allons davantage continuer parce que nous avons eu à créer des organisations communautaires de base, des Gie et autres. Nous avons aussi aidé les jeunes dans la formation et la transformation pour leur permettre d'avoir un métier surtout pour les femmes",explique-t-il. " Nous avons aussi accordé des lignes de crédit aux femmes pour financer leurs projets. Ce sont tous ces projets qui ont fait que la population s'est retrouvée dans le programme politique du maire" a encore expliqué Moussa Sow qui, pour son troisième mandat, dit miser sur le potentiel agricole pour un développement durable de Walaldé.





"Pour les cinq prochaines années, nous allons nous appesantir sur les potentialités agricoles de la commune en nous appuyant sur la masse paysanne. En tous cas, les interventions à vocation agricole seront importantes. Nous allons chercher des partenariats pour cela. Nous voulons qu'il ait davantage d'activités dans le secteur primaire" a soutenu Moussa Sow.