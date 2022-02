[Profil] Commune de Yenne - El Hadji Massamba Mbengue, le maire de l'espoir

El Hadji Massamba Mbengue, maire de Yenne

L'élection du nouveau maire de la commune de Yenne en la personne de El Hadji Massamba Mbengue n'a pas été une grande surprise dans la ville. Ce monogame n’a jamais voulu s'empêtrer dans le landernau politique.





Mais, de par ses actions sociales, l'entrepreneur a ravi le cœur des Yennois. Il ne lui restait que le cachet communal estampillé "Maire de la commune", car tout ce que faisait un maire, il s'en est toujours acquitté.





Depuis des années, ces actes n’ont jamais fle?chi. L'homme est resté constant dans ses œuvres. Il ne rechigne jamais à écouter, à assister, à aider, à rendre service. Peint comme un homme courtois, disponible, qui a le sens de l'écoute, Baye Mass est resté avec le me?me engagement pour son terroir. Il nourrit une grande passion pour sa commune, ses semblables.





"Baye Mass, le bâtisseur ! Alors qu'il ne disposait d'aucun mandat public, l'homme s'est proprement substitué aux élus. Il a su, très tôt avec intelligence et perspicacité, capitaliser le désespoir d'une jeunesse abandonnée pour le traduire en énergie positive. Compte tenu de ses actions, il ne saurait e?tre dans la politique politicienne. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, il a été choisi par Yenne. Sa candidature a été une demande sociale. Il n'a jamais été demandeur. Nous lui avons imposé à devenir le premier citoyen de la ville", explique un de ses collaborateurs, du nom de Vieux Diop.





Baye Mass comme l'appellent affectueusement ses proches n'a jamais eu la prétention de diriger les Yennois.





"La population est allée le trouver là où il était pour lui exprimer son choix à l'élire maire de la commune. Il a longtemps refusé d'accepter mais la volonté de la population était plus forte, il a finalement accepté notre choix. Cela prouve une fois de plus si besoin en état qu'il n'est mue que par l'amour de son prochain et de sa ville", insiste M. Diop.





Ainsi, ce mécène qui vit pour sa ville ou? sont ne?s ses ance?tres a été choisi par la population afin qu'il donne un autre visage à la ville. Et il tient a? changer la donne.





Candidat de l'espoir





Depuis des années, il a e?te? dans tous les combats de la commune. Quand il s'est agi de le designer en tant que candidat de la population, il a créé la Coalition And Takhawou Yenne Dialaw. La Coalition n'ayant pas de récépissé pour partir aux joutes électorales, elle s'est présentée avec le récépissé du parti du député Diop Sy, Convergence Patriotique pour la justice et Équité (CPJE).





Les difficulte?s qui hantent Yenne l’interpellent plus que toute autre chose. Il dresse un programme sur 9 axes. Notamment le commerce, l'artisanat et l'économie solidaire ; le cadre de vie et les infrastructures ; le sport, la culture, les loisirs, entre autres.





Yenne étant une communauté composée à 98% de pêcheurs, le maire ambitionne de relancer le centre de pêche de Yenne Dialaw en créant un port de pêche artisanale à Thiop.





"L'érosion côtière du fait du changement climatique, la création des ports de Sendou et Ndayane, l'exploitation des puits pétroliers et gaziers de Rufisque offshore, constituent autant de facteurs défavorables pour les activités dans les pêcheries locales", avait-il défendu dans son programme.





Mbengue a eu a? travailler dans beaucoup de régions en tant que entrepreneur. Il a participé à la réfection de certaines infrastructures sportives. Ses activite?s l’ont d'ailleurs mene? un peu partout.





L’une de ses principales priorite?s est l'adduction en eau potable. En effet, l'approvisionnement en eau a toujours été un goulot d'étranglement. L'eau qui coule des robinets contient trop de fer.





L'intégrité et la probité de Baye Mass ne sont plus à démontrer. Yenne nourrit beaucoup d'espoir.