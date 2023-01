COMMUNE SINTHIOU BAMAMBÉ: LE MAIRE MAMADOU TALLA PROCÈDE AU VOTE D’UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le maire de Sinthiou Bamambé par ailleurs Ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires a donné le bon exemple en respectant la décision de la Cour d'appel de Saint-Louis d'annuler le bureau municipal pour non respect à la parité. Mamadou Talla a stoppé la procédure de saisine de la Cour suprême pour donner le bon exemple. "Il y avait des interprétations l’année dernière en mettant en place le bureau . Certains disaient que le maire ne faisait pas partie du bureau car il est déjà élu et l'élection ne le concernait pas.





Des interprétations qui faisaient que nous avions demarré l'élection par le Premier adjoint, le deuxième et le troisième. Mais avec la décision de la Cour d’appel, il faut que le deuxième adjoint soit attribué à une femme. Aujourd'hui, à l'unanimité, les conseillers ont accepté cette volonté que j'ai voulu imprimer ici. Nous avons refait le bureau dans le calme et la sérénité", a déclaré le maire de Sinthiou Bamambé, Mamadou Talla. Il ajoute: "Nous pourrions continuer la procédure jusqu'à la Cour suprême, mais j'ai décidé de stopper et de refaire le bureau pour poursuivre le travail. C'est pour moi aussi l’occasion de donner le bon exemple dans notre département, la Cour d'appel de Saint-Louis a pris une décision et je vais me conformer à cette décision. Nous avons échangé avec les conseillers pour avoir un consensus et aujourd'hui, nous avons un bureau paritaire tel que défini par la loi".