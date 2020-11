Communication : la nouvelle stratégie du gouvernement

Nouvelle Stratégie de Communication du Gouvernement

Le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie dans sa communication. Désormais, toutes les deux semaines, des membres du gouvernement font faire face à la presse pour s’exprimer sur l’actualité.





« Dans sa stratégie de communication, le Gouvernement du Sénégal compte organiser tous les 14 jours, une conférence de de presse appelée le ''Gouvernement face à la presse'' », souligne une note.





La première séance aura lieu samedi prochain au Building administratif Mamadou Dia. 8 ministres seront au tableau pour répondre chacun aux interpellations qui sont dans son domaine de compétence.





Il s’agit de : Antoine Félix Abdoulaye Diome, Ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Moussa Baldé, Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Alioune Ndoye, Ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Aminata Assome Diatta, Ministre du Commerce et des PME, Dame Diop, Ministre de l'emploi, de la Formation professionnelle et Moïse SARR, Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.





A noter que cette initiative n’est pas nouvelle. A son arrivée au pouvoir, Macky Sall avait pris une initiative pareille avec un face à face régulier entre le gouvernement et la presse, modéré à l’époque par Abdou Latif Coulibaly. Mais une ou deux séance(s) ont été tenue(s), sans suite.