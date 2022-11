Communication, Télécommunications et économie numérique : Moussa Bocar Thiam défend son budget de plus de 113 milliards F CFA

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique passe, actuellement devant les députés pour l’examen de son budget pour l’exercice 2023. Le pactole s'élève à 113 331 136 685 FCFA en Autorisations d'engagement (AE) et à 34 189 116 685 FCFA en Crédits de paiement (CP).



Lors de son passage devant la Commission des Finances et du Contrôle, élargie à la Commission de la Culture et de la Communication, et à la Commission des Affaires économiques, Moussa Bocar Thiam s’est exprimé sur les perspectives de 2023. Ainsi, il a indiqué que la modernisation et la redynamisation du sous-secteur postal seront poursuivies, à travers notamment la finalisation du processus de transformation institutionnelle de Poste Finances en Banque postale. Selon lui, il en sera de même dans le sous-secteur de l'Économie numérique, avec la poursuite des réformes prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la SN 2025, à travers notamment l'actualisation du cadre juridique du secteur.



Sur le sous-secteur de la Communication, renseigne-t-on dans le rapport, l’ancien Agent judiciaire de l’Etat (AJE) a relevé qu’'il est prévu la mise en oeuvre du volet développement du Fonds d'Appui et de Développement de la presse, à travers, entre autres, le financement des investissements orienté essentiellement vers le numérique, ainsi que le suivi de la signature par le régulateur des conventions avec les éditeurs de presse en ligne.