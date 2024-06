Communiqué de l'APR : Appel à la paix et à la vigilance face aux défis économiques et sociaux du Sénégal

Dans une note publiée ce vendredi, l'Alliance pour la République (APR) s’est prononcée sur les différentes actualités qui se sont déroulées au Sénégal ces derniers jours. L’ancien parti au pouvoir a évoqué les récents affrontements entre deux communautés à Medina Gounass, survenus en plein jour de célébration de la Tabaski. L'APR déplore vivement ces violences et appelle les nouvelles autorités à instaurer des mesures fermes pour rétablir le calme et éclaircir les circonstances de ce conflit.





Par ailleurs, l'APR se félicite de l'entrée en production pétrolière du Sénégal. Ce succès, d’après le parti, est attribué à la vision stratégique des anciens dirigeants, notamment du Président Macky Sall, qui « a mis en place les véritables bases pour le développement d'une économie pétrolière compétitive au Sénégal à travers un écosystème performant », illustrée par des initiatives telles que l'adhésion à l'ITIE et la création du COS Petrogaz.





L'APR insiste sur la nécessité pour les nouvelles autorités de relever les défis sociaux et économiques, notamment en baissant le coût de la vie et en soutenant les jeunes et les femmes. Le parti politique exhorte à une gouvernance inclusive et appelle à renforcer la cohésion nationale et la démocratie pour assurer une croissance bénéfique à tous les Sénégalais.





L’intégralité du communiqué :





C'est le jour où nos compatriotes célébraient après mille et une difficulté la tabaski que Médina Gounass a été le théâtre d'affrontements entre deux communautés. Ces actes constituent une tâche sombre dans la vie de cette zone historiquement remarquable par son unité dans la diversité de ses composantes.





L'Alliance Pour la République (APR) condamne ces actes de violence et demande aux nouvelles autorités de faire



prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour consolider le calme et la paix entre ces deux communautés appelées à vivre ensemble dans l'harmonie d'une part, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire d'autre part.



Par ailleurs, l'Alliance Pour la République exprime sa fierté devant l'heureux événement que vit notre cher Sénégal avec



le démarrage de la production pétrolière. Cette étape industrielle et économique cruciale pour notre pays est le résultat d'une vision prospective portée par les anciens Présidents de la République du Sénégal et les différents gouvernements



qui se sont succédés, mais particulièrement par le Président Macky Sall. Avec le PSE. il a mis en place les véritables bases pour le développement d'une économie pétrolière compétitive au Sénégal à travers un écosystème performant (Adhésion du Sénégal à l'ITIE, mise en place du COS Petrogaz, création de l'INPG pour le renforcement de capacités de nos cadres, adoption de la loi sur la répartition des ressources tirées de l'exploitation, et de celle relative au contenu local, révision des codes pétrolier et minier pour les adapter à notre statut de pays producteur...).





Pour l'APR, c'est l'occasion de souligner et de saluer les contributions de tous les partenaires, nationaux et



internationaux, de toutes les expertises qui ont contribué à faire aboutir ce projet matérialisé sous le Président Macky Sall et aujourd'hui réceptionné par le Président Bassirou Diomaye Faye. Cela illustre avec éclat la continuité de l'Etat et la temporalité des régimes qui se succèdent.





En vérité, le résultat est là. L'Alliance Pour la République souhaite la consolidation de ce modèle de gouvernance inclusive de ces ressources qui, conformément à notre Constitution, appartiennent au peuple afin que tous les



Sénégalais sans exclusive en tirent le meilleur profit pour le bien-être collectif.



Dans cette perspective, l'Alliance Pour la République rappelle avec force et solennité que l'état général de notre société exige que les nouvelles autorités se hissent à la hauteur des grands défis qui assaillent nos valeureuses populations, notamment, la stabilité du pays et sa sécurité, la prise en charge des jeunes et des femmes, la baisse du coût de la vie et l'amélioration du pouvoir d'achat de nos compatriotes.





A cet égard et au regard du contexte mondial favorable avec la baisse des cours mondiaux du sucre et de la farine, les mesures prises pour soulager les populations manquent de hardiesse. Dès lors, l'Alliance Pour la République, demande



au Gouvernement d'avoir plus d'ambition pour l'amélioration du quotidien des Sénégalais sans quoi la dynamique de baisse et de stabilité des prix pourrait s'avérer dérisoire et sans impact réel au bout du compte.





En outre, l'Alliance Pour la République demande aux nouvelles autorités d'assurer une prise en charge prioritaire des jeunes et des femmes et les exhorte d'accélérer la mise en œuvre de solutions déjà élaborées autour de la formation qualifiante, l'entreprenariat, l'auto-emploi et le financement rapide, pour répondre aux défis de l'inclusion, du bien-être



des jeunes, des femmes et de la génération de revenus.



Enfin, l'Alliance Pour la République rappelle aux nouvelles autorités l'impératif absolu de consolider la cohésion nationale, d'assurer la protection sociale pour tous les sénégalais, sans exclusive, de renforcer notre démocratie et notre vivre-ensemble; et dans le même mouvement, consolider la trajectoire de croissance inclusive engagée depuis dix ans.